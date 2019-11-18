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В Иркутской области состоялось первенство по русским шашкам

В Иркутской области состоялось первенство по русским шашкам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Шашисты областного центра завоевали более 20 медалей

С 1 по 3 ноября в Ангарске состоялось первенство Иркутской области по русским шашкам среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 99 юных спортсменов из Ангарска, Братска, Осинского, Новонукутского и Эхирит-Булагатского районов. Медали были разыграны в классической, быстрой и молниеносной программе.

По информации секции шашек дворца творчества детей и молодёжи Ангарска, в классической программе в группе юниоров 2001-2003 г.р. первое место занял Денис Филатов из Иркутска, второе – у Николая Котолика из Ангарска, третье – у Руслана Ажанова из Усть-Орды. Тройка призёров не проиграла ни одной игры, и лишь разное количество ничьих распределило их по местам. Также обстояли дела у девушек 2004-2006 г. р. «Золото» взяла Ирина Харханова из Усть-Орды, «серебро» – у Полины Шаракшиновой из Новонукутского, «бронза – у Александры Низовцевой из Ангарска.

У юношей в группе 2004-2006 г.р. победителем стал Василий Номогоев из Усть-Орды. Его земляк Вадим Хаханов занял вторую ступень пьедестала. Замкнул призовую тройку ещё один представитель из Усть-Орды Андрей Багинов. В группе девочек 2007-2009 г.р. все три призёра набрали по 5 очков. Первой по коэффициенту была Анна Баядаева из Усть-Орды, второй – Елена Хазагаева из Ново-Ленино Осинского района и третьей – Вероника Гайворонская из Иркутска.

Илья Борщёв из Иркутска лидировал у мальчиков 2007-2009 г.р. Ангарчанин Вячеслав Сербаев не успел приехать на главную встречу с Борщёвым, отдав сопернику победу без боя и став вторым. Третьим местом довольствовался Алексей Онищенко. В группе 2010-2011 г.р. Чимит Шалбанов из Ангарска был первым, набрав 6,5 очков из 7 возможных. На втором месте ещё один ангарчанин Константин Названов. Замкнул тройку призёров Николай Маланов из Новонукутского.

Самые юные девочки играли в объединённой группе 2010-2011 г. р. и 2012 г. р. и младше, так как в группе 2012 было всего две участницы. В абсолютной борьбе победила всех Анастасия Абагаева из Усть-Орды. Она получила 1 место за младшую группу, а второе место в этом возрасте заняла Диана Пустынникова из Ангарска, ставшая четвёртой в общей группе. Девочки чуть постарше распределились следующим образом: 1. Оксана Витязева (г. Иркутск); 2. Алёна Битюкова (г. Ангарск); 3. Нарана Баторова (п. Новонукутский). У мальчиков 2012 г.р. и младше ангарчане Алексей Новицкий и Евгений Кулик набрали по 5,5 очков и заняли соответственно первых два места. На третьем месте Михаил Кривошеенко из Иркутска.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, спортсмены городского дворца творчества под руководством тренера Дмитрия Никифорова завоевали 14 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых медали. Помимо Дениса Филатова и Ильи Борщёва, абсолютным чемпионом стал Дмитрий Калинников у юниоров 1994-2000 г.р. По количеству золотых медалей сборная Иркутска заняла 1 место.
шашки первенство Иркутская область Ангарск
 
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