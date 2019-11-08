Новоиспечённый миллионер поедет отдыхать на море с возлюбленной
Иркутянин Андрей Панфилов в 1304-м тираже «Русского лото» выиграл миллион рублей, сообщили в «Столото».
По словам Андрея, в сентябре он встретил возлюбленную юности, и их романтические отношения возобновились. Несколько недель после этого он стал миллионером.
— Это большая неожиданность для меня. Ведь я редко покупаю билеты, и в основном отдаю их родителям, — делится мужчина. — В этот раз я намеренно покупал билеты для себя. Все мои мысли были заняты дамой сердца и огромным желанием отправиться в совместное путешествие. Думаю, это и помогло выиграть.
Трансляцию передачи счастливчик пропустил. Получив смс-уведомление о выигрыше, Андрей проверил результаты тиража в интернете.
На выигранные средства новоиспечённый миллионер поедет с любимой к морскому побережью.
Андрей работает видеодизайнером. В свободное время путешествует.
Иркутянин выиграл в лотерею миллион рублей
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