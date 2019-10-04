У них два «золота», «серебро» и «бронза»
Спортсмены Иркутской области выиграли четыре медали на чемпионате Сибирского федерального округа по тхэквондо, который с 27 по 29 сентября проходил в Бердске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Омской, Новосибирской областей и Республики Хакасия.
Среди мужчин золотую медаль в весовой категории до 80 кг завоевал Иван Морозов. Серебряным призёром в весе до 63 кг стал Мамед Мисиров. Среди женщин первое место заняла Маргарита Цыбенова, выступающая в весовой категории до 73 кг. Бронзовую медаль в весе до 53 кг получила Дарья Палкина.
Все спортсмены, кроме Маргариты Цыбеновой, тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства у Алексея и Татьяны Палкиных. Маргарита Цыбенова занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у Владимира Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские тхэквондисты выиграли 4 медали на чемпионате Сибири
Общество, Фото:
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