В пяти домах проживает более 20 детей
В посёлке Оёр Джидинского района Бурятии открылась ещё одна квартира семейного типа в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга».
Центр является единственным учреждением в Бурятии, практикующим сопровождаемое проживание по семейному типу.
В пяти домах проживают более 20 детей.
Представители общественной организации «Справедливый мир» приобрели и установили оборудование для вентиляции помещений, мебель, бытовую технику, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии открылась квартира семейного типа
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