В Бурятии открылась квартира семейного типа

В пяти домах проживает более 20 детей



В посёлке Оёр Джидинского района Бурятии открылась ещё одна квартира семейного типа в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга».



Центр является единственным учреждением в Бурятии, практикующим сопровождаемое проживание по семейному типу.



В пяти домах проживают более 20 детей.



Представители общественной организации «Справедливый мир» приобрели и установили оборудование для вентиляции помещений, мебель, бытовую технику, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.





