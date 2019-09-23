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В Бурятии клещи укусили 3573 человека

В Бурятии клещи укусили 3573 человека
Общество,  Фото:pixabay.com
Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках

Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, на территории Бурятии продолжается.

Специалистами управления Роспотребнадзора по республике реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, проводятся акарицидные обработки с проведением контроля их качества и эффективности. Противоклещевые обработки проведены на территориях мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций общей площадью 2798,6 га, что на 8% больше акарицидных обработок 2018 года.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, с начала года привито 54388 человек, что составляет 100% от плана.

На 16 сентября в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3573 человека, в том числе 1205 детей, что на 22% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.

Как сообщили в пресс-службе управления, в случае укуса клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б, тел. 8 (3012) 41-02-66; 

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а, тел. 8 (3012) 41-67-05. 
клещи
 
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