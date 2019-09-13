На поле совершат обряд благодарения Земле-кормилице
15 сентября в селе Александровск Аларского района Иркутской области состоится белорусский народный праздник «Дажынкi – 2019». Организаторы обещают, что праздник будет как всегда весёлый и пройдёт в два этапа.
На первом этапе в поле все девушки и женщины будут вместе жать серпами пшеницу, петь старинные белорусские песни, водить традиционные хороводы и танцевать народные танцы. Будет проведён обряд благодарения Земле-кормилице, и много другого интересного.
Второй этап проведут в клубе села Александровск. Своё творчество покажут несколько народных коллективов из этого села и окрестных деревень во время совместного концерта.
Все гости праздника смогут попробовать настоящий деревенский обед, в котором обязательно будет традиционная для этого праздника каша «Сыта», сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
В Усть-Ордынском округе отметят белорусский праздник
Общество, Фото:
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