Читинцев приглашают на ПикНик «Город - это мы!»

В программе праздника – танцы, соревнования, игры, развлечения и много музыки



24 августа с 12:00 до 16:00 часов на читинской площади Декабристов пройдёт грандиозный летний праздник ПикНик «Город - это мы!», который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу.



Специалисты реабилитационного центра «Росток» традиционно подготовили площадки для интересного отдыха: красочный водный мир (рисование на воде - эбру), мастер-класс по изготовлению шерстяных картин, а также детскую площадку релаксации и дыхательной гимнастики «Здоровое дыхание». Кроме того, в программе – танцы, игры, спортивные состязания, выступление молодых музыкантов и многое другое.



На площадки ПикНика могут прийти все желающие. Их организаторами выступают активные горожане, участники благотворительной и волонтёрской программ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

