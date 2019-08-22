В программе праздника – танцы, соревнования, игры, развлечения и много музыки
24 августа с 12:00 до 16:00 часов на читинской площади Декабристов пройдёт грандиозный летний праздник ПикНик «Город - это мы!», который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу.
Специалисты реабилитационного центра «Росток» традиционно подготовили площадки для интересного отдыха: красочный водный мир (рисование на воде - эбру), мастер-класс по изготовлению шерстяных картин, а также детскую площадку релаксации и дыхательной гимнастики «Здоровое дыхание». Кроме того, в программе – танцы, игры, спортивные состязания, выступление молодых музыкантов и многое другое.
На площадки ПикНика могут прийти все желающие. Их организаторами выступают активные горожане, участники благотворительной и волонтёрской программ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Читинцев приглашают на ПикНик «Город - это мы!»
Общество, Фото:
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