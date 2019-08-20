Необычное мероприятие проводится в городе в третий раз
28 августа в Этнографическом музее Улан-Удэ состоится квест «Забег с колясками – 2019» - «Игра Престолов по-мамски. 9-й сезон». Необычное мероприятие проводится в городе в третий раз. Организатором конкурса является НКО вайбер чат «Мама Вера».
Продолжительность квеста составит три часа. В забеге примут участие 15 команд – в каждой команде по 5 мамочек с детьми. Регистрация команд продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый забег был в 2016 году. Тогда участвовала 21 команда по 5 человек.
Второй раз квест для молодых мам проводили в 2018 году. В увлекательном мероприятии приняли участие 18 команд по 4 человека, всего было зарегистрировано здесь 72 участницы. На соревновании улан-удэнки с ребятишками в колясках прошли 9 станций, где выполняли задания, отвечали на разнообразные вопросы.
В Улан-Удэ состоится забег мам с колясками «Игра престолов»
Общество, Фото:
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