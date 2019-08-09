Волонтёры обустроили две горные тропы в нацпарке в Бурятии

Работы произвели за две недели



В июле волонтёры «Большой Байкальской Тропы» обустроили две горные экологические тропы: «Тропа испытаний» в Забайкальском национальном парке и «Река Шумилиха» в Баргузинском заповеднике.



- «Тропа испытаний» - самый популярный маршрут в Заповедном Подлеморье быстрый путь к неповторимой высокогорной тундре, сопровождающийся живописным видом на перешеек полуострова Святой Нос, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Прокладывая удобный серпантин – альтернативу эрозионно-опасной крутой тропе, этим летом группа из 15 волонтёров обустроила около 400 метров тропы.



- Это выдающийся результат, так как подъём от лагеря на побережье озера до места начала работ на склоне занимал около 90 минут или 4 км с перепадом высот в 600 метров, - уточняют в Заповедном Подлеморье.



Международная группа трудилась в течение двух недель, в завершении они взошли на плато полуострова Святой Нос, посетили праздник «День Рыбака в Забайкальском национальном парке» в посёлке Курбулик и купались в горячих источниках в бухте Змеевая.



Экологическая тропа «Река Шумилиха» была закрыта для посещения с 2015 года из-за природного пожара, повредившего около 5 км маршрута.



- После анализа ежегодных мониторинговых работ и положительной динамики восстановления растительности мы решили обустроить тропу и после открыть её для посещения. В результате научных и технических изысканий в июне был размечен серпантин на крутом участке в начале троп, а в июле приехала группа волонтёров для обустройства этого участка, - сообщают в Заповедном Подлеморье.



Пятнадцать добровольцев из Германии и разных регионов России 12 дней жили на побережье бухты Сосновка, расчищали завалы кедрового стланика и прокапывали новый удобный для прохождения участок.



Его основной достопримечательностью стала смотровая площадка с видом на реку Кудалды, Кудалдинские озёра и, конечно же, кордон «Южный» - основной исторический форпост Баргузинского заповедника.



Тропостроители каждый день могли купаться в бухте, ходить в верховья реки Шумилиха.