Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения

Самая большая партия состояла из 11 мешков, общей массой 230 килограмм



Следователи прокуратуры Нерчинского района Забайкальского края провели проверку по выявлению и пресечению случаев сбора, продажи, скупки лекарственных растений занесённых в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



За лето этого года в Нерчинском районе, как в целом по всему Забайкалью, отмечается люди активно заготавливают дикорастущие лекарственные растения и их части, в том числе виды, занесённые в Красную книгу Забайкальского края. Особенно тревожная ситуация сложилась со сбором корня Сапожниковия растопыренной, которое было внесено правительством края в перечень запрещённых к сбору.



По закону запрещена деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений.



По результатам прокурорской проверки в отношении ряда жителей Нерчинского района прокуратурой возбуждены производства об административных правонарушениях. Всего лишь за три часа проверки, проведённой 2 августа, было изъято более 70 кг. особоохраняемого законом корня.



В отношении скупщика корня, жителя посёлка Агинское, принявшего в этот день 45 кг., также возбуждено административное производство. Самая большая партия корня, приготовленная для отправки в посёлок Забайкальск, в количестве 11 мешков, общей массой 230 килограмм была задержана спустя 2 дня.



- Хочется отметить, что самое страшное для всех правонарушителей ещё впереди, в настоящее время прокуратурой проводится работа по расчёту суммы причинённого экологического ущерба, по результатам установления которого, будут направлены в суд исковые заявлении о взыскании причинённого ущерба, - добавили в прокуратуре.