Самая большая партия состояла из 11 мешков, общей массой 230 килограмм
Следователи прокуратуры Нерчинского района Забайкальского края провели проверку по выявлению и пресечению случаев сбора, продажи, скупки лекарственных растений занесённых в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
За лето этого года в Нерчинском районе, как в целом по всему Забайкалью, отмечается люди активно заготавливают дикорастущие лекарственные растения и их части, в том числе виды, занесённые в Красную книгу Забайкальского края. Особенно тревожная ситуация сложилась со сбором корня Сапожниковия растопыренной, которое было внесено правительством края в перечень запрещённых к сбору.
По закону запрещена деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений.
По результатам прокурорской проверки в отношении ряда жителей Нерчинского района прокуратурой возбуждены производства об административных правонарушениях. Всего лишь за три часа проверки, проведённой 2 августа, было изъято более 70 кг. особоохраняемого законом корня.
В отношении скупщика корня, жителя посёлка Агинское, принявшего в этот день 45 кг., также возбуждено административное производство. Самая большая партия корня, приготовленная для отправки в посёлок Забайкальск, в количестве 11 мешков, общей массой 230 килограмм была задержана спустя 2 дня.
- Хочется отметить, что самое страшное для всех правонарушителей ещё впереди, в настоящее время прокуратурой проводится работа по расчёту суммы причинённого экологического ущерба, по результатам установления которого, будут направлены в суд исковые заявлении о взыскании причинённого ущерба, - добавили в прокуратуре.
Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
В землю были закопаны лекарственные препараты
Самая большая партия состояла из 11 мешков, общей массой 230 килограмм
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике утром местами туманы, днём местами локальные грозы с небольшими дождями
Такие меры поддержки никогда ещё не применялись на территории нашей страны
В Иркутске более 2000 пожилых пройдут курсы «Старость в радость»
Российские волонтёры начали проект по подготовке ответственных доноров
Они завоевали две медали в финальных состязаниях
Также в ней приняли участие гости из Иркутской области
Только в Тулуне отловят до 1 сентября более 300 бродячих животных
Баир Омоктуев стал вторым в абсолютном первенстве среди мужчин
По приглашению районного мэра он посетил традиционный молодёжный культурно-спортивный слёт
Она преодолела планку высотой 4 метра 61 сантиметр
Призовой фонд турнира составит 600 тысяч рублей
Туристам запретили мыть автомобили, самовольно ставить палатки и рубить лес