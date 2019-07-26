Победители поедут в «Океан», «Смену» или «Артек»
С 12 по 14 августа в Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2019», куда съедутся самые лучшие вожатые со всей Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк» ребята покажут всё своё мастерство в следующих этапах:
- «Методическое портфолио вожатого» – набор материалов, демонстрирующий умение вожатого решать задачи своей профессиональной деятельности);
- «Творческий номер «Визитка» – раскрытие в творческой форме своих лучших способностей и качеств в любом жанре;
- «Отрядное дело» – демонстрация умений создать, регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые отношения в группе детей;
- «Решение педагогической ситуации» – решение конкретной, нестандартной педагогической ситуации);
- «Игра с детьми» – проведение игры с детьми на открытой площадке).
Для того чтобы стать участником необходимо быть:
- не моложе 18 и не старше 30 лет;
- вожатым детского стационарного или палаточного лагеря;
- подать документы до 5 августа на Ранжурова 8, каб. 503 или на почту spo03@yandex.ru.
Участники, наиболее проявившие себя в ходе конкурса, будут рекомендованы на стажировку или трудоустройство во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», международный детский центр «Артек». Остальные участники получат призы и дипломы.
Бурятия выберет лучших вожатых
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