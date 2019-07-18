Вся выловленная рыба пойдёт на уху для гостей фестиваля
С 16 по 19 августа в забайкальском селе Акша на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» состоится II межрегиональный фестиваль «Онон: связь времён и народов».
В рамках фестиваля 18 августа пройдёт конкурс рыбаков «Ловись, рыбка». Целью конкурса является формирование и воспитание экологической культуры; пропаганда здорового образа жизни и активного досуга на природе; приобщение к любительскому лову рыбы. Компетентное жюри определит победителей в номинациях – «Лучший улов по весу», «Самая большая выловленная рыба». Завершится конкурс общим приготовлением ухи и угощением всех гостей фестиваля.
Отметим, что на участие в II межрегиональном фестивале «Онон: связь времён и народов» на сегодняшний день подали заявки около 300 человек – из Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Также в программе фестиваля запланированы «Хоровод дружбы», этноквест, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по народной хореографии, игровому фольклору и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.
В Забайкалье проведут конкурс рыбаков
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