В Забайкалье проведут конкурс рыбаков

Вся выловленная рыба пойдёт на уху для гостей фестиваля



С 16 по 19 августа в забайкальском селе Акша на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» состоится II межрегиональный фестиваль «Онон: связь времён и народов».



В рамках фестиваля 18 августа пройдёт конкурс рыбаков «Ловись, рыбка». Целью конкурса является формирование и воспитание экологической культуры; пропаганда здорового образа жизни и активного досуга на природе; приобщение к любительскому лову рыбы. Компетентное жюри определит победителей в номинациях – «Лучший улов по весу», «Самая большая выловленная рыба». Завершится конкурс общим приготовлением ухи и угощением всех гостей фестиваля.



Отметим, что на участие в II межрегиональном фестивале «Онон: связь времён и народов» на сегодняшний день подали заявки около 300 человек – из Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Также в программе фестиваля запланированы «Хоровод дружбы», этноквест, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по народной хореографии, игровому фольклору и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.

