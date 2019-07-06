По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля по республике без осадков, днём по юго-западу дожди, грозы
Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с, при грозах порывистый. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём 33-35 тепла.
В Улан-Удэ до +35
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 06.07.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля по республике без осадков, днём по юго-западу дожди, грозы
В Бурятии прошли Всероссийские соревнования «Кубок Татьяны Зеленцовой»
Состязания примет пляж Якоби
Зрителям покажут три лучших российских картины
В нём примут участие ветераны и любители
Он пройдёт в августе в Чите
В маршруте – дом с привидениями и подземные ходы
Регистрация участников уже началась
В программе – бесплатные лекции, тест-драйвы и конкурсы с призами
«Baikal Urban Fest» состоится вечером на площади Советов
В рамках фестиваля состоится крестный ход-сплав
Это сделают во избежание подтопления города
Накануне в неё были избраны 15 представителей
Соревнования такого уровня пройдут в Забайкалье в первый раз
Аяс Допай попросил поддержки в социальной сети