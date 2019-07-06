В Улан-Удэ до +35

По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля по республике без осадков, днём по юго-западу дожди, грозы



Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с, при грозах порывистый. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём 33-35 тепла.

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