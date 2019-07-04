В Братске пройдёт праздник «Семейный разгуляй»

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Братска

Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа



Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в братском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Ангарская деревня им. О. Леонова» пройдёт традиционный ежегодный праздник «Семейный разгуляй». Для доставки братчан на праздник организуют движение муниципальных автобусов.



«Семейный разгуляй» начнется в 12:00 торжественным маршем семей. После этого гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: игры, интеллектуальные конкурсы, выступления фольклорных и хореографических коллективов, катание на лошадях, множество фотозон. Порадуют горожан праздничная торговля и ярмарка ремесел. Завершится торжество в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

