Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа
Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в братском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Ангарская деревня им. О. Леонова» пройдёт традиционный ежегодный праздник «Семейный разгуляй». Для доставки братчан на праздник организуют движение муниципальных автобусов.
«Семейный разгуляй» начнется в 12:00 торжественным маршем семей. После этого гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: игры, интеллектуальные конкурсы, выступления фольклорных и хореографических коллективов, катание на лошадях, множество фотозон. Порадуют горожан праздничная торговля и ярмарка ремесел. Завершится торжество в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
В Братске пройдёт праздник «Семейный разгуляй»
Общество, Фото:
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