Детям на севере Бурятии напомнили о правилах езды на велосипеде

Ребятишки смогли почувствовать себя инспекторами ДПС



В Северо-Байкальском районе Бурятии автоинспекторы побывали в гостях у детей, отдыхающих на летней площадке при школе посёлка Кичера.



- Полицейские повторили с ними правила безопасного поведения на дороге. На макете улично-дорожной сети ребята объясняли, где и при каких условиях безопасно переходить дорогу. Дети отмечали, как важно быть внимательным при пересечении проезжей части: обязательно смотреть по сторонам, не отвлекаться на телефон или музыку в наушниках, не перебегать, сломя голову, дорогу и спешиваться при езде на велосипеде, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



После теоритической части ребят ждала практика. С жезлом в руках дети представили себя инспекторами ДПС. Им предстояло объяснить юному велосипедисту, где разрешено кататься и какие меры безопасности при этом необходимо соблюдать.



По словам организаторов, дети поблагодарили полицейских за занимательный и полезный урок.