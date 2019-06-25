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Иркутский стрелок продолжает завоевывать «золото» на Европейских играх

Иркутский стрелок продолжает завоевывать «золото» на Европейских играх
Общество,  Фото:пресс-служба Стрелкового Союза России
Третью медаль принесла ему стрельба из малокалиберного пистолета

Иркутский стрелок Артём Черноусов завоевал ещё одну золотую медаль на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске в Республике Беларусь. Для Артёма эта медаль стала третьей, выигранной на этих международных соревнованиях.

Артём вместе с Маргаритой Ломовой из Московской области показал лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных команд. Серебряные медали выиграли Агата Расмане и Лаурис Страутманис из Латвии, бронзовые награды – Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Напомним, на II Европейских играх у Артёма еще один старт. 28 июня он будет участвовать вместе с Маргаритой Ломовой в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных команд.

Первую золотую награду Артём выиграл вместе со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Второе золото Артём взял в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
спорт стрельба из малокалиберного пистолета Европейские игры Иркутская область
 
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