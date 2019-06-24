Иркутский стрелок завоевал два «золота» на Европейских играх

Общество, Фото: пресс-служба Стрелкового Союза России

Также он установил новый рекорд Европейских игр



Иркутский стрелок, мастер спорта международного класса Артём Черноусов завоевал две золотые медали на II Европейских играх. Соревнования проходят с 21 по 30 июня в Минске в Республике Беларусь.



Первую награду высшей пробы Артём выиграл вместе со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. В квалификации результат российских спортсменов составил 580 очков, в финале – 389 очков. В финальной схватке Виталина и Артём были сильнее сербской пары. Замкнули тройку призёров стрелки из Германии.



Второе золото Артём взял в личном олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В квалификации иркутский спортсмен набрал 585 очков, в финале – 241,4 очка, установив новый рекорд Европейских игр. Второе место занял украинец Олег Омельчук, третье – спортсмен из Латвии Лаурис Страутманис.



«На II Европейских играх у Артёма Черноусова ещё два старта. Сегодня, 24 июня, ему предстоит участвовать в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, а 28 июня в стрельбе из малокалиберного пистолет на дистанции 25 метров среди смешанных команд», – рассказала тренер спортсмена Галина Корзун.



Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко и занимается у Галины Корзун и Никиты Полоскова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

