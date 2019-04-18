Сборная Иркутской области отправится на Дельфийские игры

В составе делегации представители Иркутска, Усть-Илимска и Черемхово



Сборная Иркутской области 19 апреля отправится на XVIII молодежные Дельфийские игры России в Ростов-на-Дону. Это один из самых массовых конкурсов юных дарований страны. Участие региона в нём стало возможным благодаря поддержке Правительства Иркутской области. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.



На Дельфийских играх Иркутскую область представят 25 одаренных детей в возрасте от 10 до 20 лет. Все они прошли конкурсный отбор, который проводился на базе Иркутской областной детской школы искусств. В составе делегации – учащиеся детских музыкальных школ №1, №7, №9 Иркутска, школ искусств №1 и №2 Усть-Илимска, детской музыкальной школы Черемхово, Иркутской областной детской школы искусств, Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова и артисты театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение».



В ходе состязаний будут разыграны 70 комплектов наград в 29 номинациях. Иркутская область будет представлена в девяти номинациях: «Фортепиано», «Флейта», «Саксофон», «Балалайка», «Баян/Аккордеон», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Современная хореография», «Изобразительное искусство». В программе игр также международная конференция, гала-концерт лауреатов, церемонии открытия и закрытия. В этом году тематика Дельфийских игр связана с Годом театра и Десятилетием детства в России. Победители и призёры получат премии, которые предусмотрены для поддержки талантливой молодежи в рамках грантов Президента РФ, сообщает пресс-служба Министерства культуры и архивов Иркутской области.

