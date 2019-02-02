У них сломался автомобиль
Накануне в Северобайкальском районе Бурятии спасатели эвакуировали 4 рыбаков. В бухте «Аяя» у них на акватории озера Байкал сломался автомобиль.
На помощь выехали спасатели Северобайкальского ПСП БПСО. Рыбаков спасатели планируют доставить в Северобайкальск, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января из снежного плена спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда помогли троим жителям Бурятии, оказавшихся в снежном плену. Двое спасателей на вездеходе добрались до пострадавших и доставили их в Усть-Баргузин, где передали родственникам.
На Байкале в Бурятии спасли 4 рыбаков
Общество, Фото:
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