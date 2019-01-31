Спасатели вытащили из снежного плена трёх жителей Бурятии



30 января спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда оказали помощь людям, попавшим в снежные заносы.



Сигнал поступил от родственников пострадавших. Они сообщили, что в 20 километрах от подразделения, на дороге между населёнными пунктами Курбулик и Усть-Баргузин трое мужчин на «Митцубиши Делика» находятся в снежных заносах и нуждаются в помощи.



- Дорогу от Усть-Баргузина до Курбулика чистит техника Забайкальского национального парка. Но снега в этом году много, вчера к нему добавился сильный северо-западный ветер. Так возникают снежные заносы, местами их высота достигает одного метра, выбраться самостоятельно из них невозможно, - комментирует спасатель первого класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Николай Родионов.



Вездеход на пневмошинах «Трэкол» вышел с Усть-Баргузинского отряда. Два спасателя добрались до пострадавших и транспортировали их до Усть-Баргузина, где передали мужчин родственникам. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

