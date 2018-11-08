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В Бурятии стартовала паспортизация спортивных лошадей

В Бурятии стартовала паспортизация спортивных лошадей
Общество,  Фото:pixabay.com
Паспорт даёт ряд преимуществ

В республике Бурятия работает региональный инспектор ВНИИ (Всероссийский научно-исследовательский институт) коневодства по вопросам централизованного племенного учёта лошадей.

Инспектор ВНИИКа готовит документы для оформления паспорта ВНИИК на спортивных, прогулочных и племенных лошадей. Паспорт можно изготовить на любую лошадь. Однако владелец должен подтвердить свою собственность: накладная, справка с хозяйства, расписка, договор купли-продажи и тому подобное. В России паспорта на лошадей, в том числе международного образца, выдаёт институт коневодства (ВНИИК).

Ранее документы (племенные свидетельства) на лошадей формировали сами хозяйства, в которых лошадь рождается. С 1994 года племенные свидетельства не имеют документальной силы, хотя многие хозяйства до сих пор продолжают использовать собственные «свидетельства».

В настоящее время паспорт лошади, выданный ВНИИК, нужен: для транспортировки лошади; для участия в соревнованиях. Паспорт позволяет зафиксировать за собой право собственности животного; требуется для получения спортивного паспорта федерации конного спорта России (конкур, выездка, троеборье), сообщают в пресс-службе министерства хозяйства Бурятии.

Для оформления паспорта спортивной, прогулочной, или племенной лошади нужно связаться с инспектором ВНИИ коневодства в Бурятии Ярославцевой Ирине Владимировне по телефону 89021633410.

О лошади необходимо предоставить все сведения, которые известны. Инспектор составляет графическое описание лошади и делает заявку во ВНИИК на паспортизацию в соответствующий отдел селекции.
лошади
 
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