На дорогах будут снежные накаты и гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 ноября по юго-западу и Прибайкалью ожидается ухудшение погоды. 2 ноября непогода распространится на остальную территорию республики. Прогнозируется снег, по юго-западу и местами по Прибайкалью метели и сильные снегопады, усиление ветра до 20 м/с. На автодорогах гололедица, снежные накаты, заносы. В дальнейшем ожидается понижение дневных температур до отрицательных значений.
ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В такую погоду водителям рекомендуется воздержаться от езды на личных автомобилях, особенно на дальние расстояния.
- Помните, что в снегопад попасть в аварию на автомобиле повышается в разы. В случае выезда - соблюдайте скоростной режим и дистанцию, своевременно позаботьтесь о смене автошин, - предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС.
При усилении ветра, находясь на улице, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, ограничить выход из зданий. Ни в коем случае нельзя прятаться от шквалистого ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций.
С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам и печному отоплению.
- Также в холода с понижением температур проблема переохлаждения и обморожения насущна как никогда. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице. Ни в коем случае не отставляйте детей без присмотра, - предупреждают в МЧС.
В случае опасности и проведении спасательных работ следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, Фото:
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