Гостям праздника рассказали о традициях и обычаях приготовления хлеба
В филиале библиотеки №24 накануне прошла праздничная программа «Хлеб – всему голова», посвящённая всемирному дню хлеба. Этот праздник был учреждён в 2006 году по инициативе международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.
– Пословица гласит: «Хлеб – всему голова!». Она проверена временем. Действительно, без хлеба невозможно насытиться даже самым питательным обедом с обилием различных блюд и наоборот, если на столе присутствует это изделие из муки, то голодным не останешься. Хлеб испокон веков уважали и любили практически все народы мира. Да и сегодня мало что изменилось, – отмечают организаторы мероприятия.
В ходе праздничной программы учащиеся школы №49 познакомились с историей появления хлеба, его пути от зерна до каравая. Узнали факты о производстве хлеба в годы войны, о «блокадном хлебе», просмотрели видеофильм «Горький хлеб войны». Прослушали рассказ о традициях и обычаях приготовления хлеба народов, проживающих в Бурятии.
Дети прочитали стихи, рассказали пословицы и поговорки о хлебе. Всего в мероприятии приняли участие 38 школьников, сообщает администрация Улан-Удэ.
Всемирный день хлеба отметили в Улан-Удэ
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