Инвалиды в Бурятии смогут контролировать закупки государства

Речь идёт о протезах, креслах-колясках и пр.



Фонд социального страхования запустил проект «Открытый контракт», на электронной площадке которого размещаются все закупки свыше 1 млн. рублей. Этот проект призван сделать систему госзакупок ещё более открытой и прозрачной, сообщили в региональном отделении фонда соцстрахования в Бурятии.



Новшество уже оценили те, для кого государство закупает протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, трости и опоры, абсорбирующее бельё, а также путёвки на санаторно-курортное лечение.



- «Открытый контракт» - это бесплатный ресурс в Интернете по адресу ok.fss.ru, где можно найти всю информацию о том, по какой начальной цене что закупается, на основе каких требований к товару или услуге, поставщикам, в какие сроки и прочее, - рассказала председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член Общественной палаты России Галина Горбатых.



Зарегистрированные пользователи могут участвовать в общественном обсуждении контракта, высказываться, насколько выполнимы его условия.



