143 гаража снесут в Иркутске

Их место займут проезды и опоры освещения



В Октябрьском округе Иркутска до конца октября планируют выполнить демонтаж 143 самовольно установленных металлических гаража.



– Факты незаконной установки гаражей выявляются в результате объезда территории специалистами комитета по управлению округом и на основании письменных жалоб граждан. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на освобождённых земельных участках планируем выполнять различное благоустройство - обустройство спортивных площадок, асфальтирование дворовых проездов, установку опор освещения, – отметил заместитель мэра – глава Октябрьского округа Владимир Преловский.



Кроме этого, на территории округа продолжается снос аварийных домов. Расселение их жителей в более комфортные условия прошло ранее в рамках реализации муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы». С начала текущего года уже демонтировано 9 таких объектов.



Работа по сносу ветхого и аварийного жилья будет продолжена – на сегодня в Октябрьском округе ещё шесть таких многоквартирных домов находятся в стадии расселения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

