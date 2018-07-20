Их место займут проезды и опоры освещения
В Октябрьском округе Иркутска до конца октября планируют выполнить демонтаж 143 самовольно установленных металлических гаража.
– Факты незаконной установки гаражей выявляются в результате объезда территории специалистами комитета по управлению округом и на основании письменных жалоб граждан. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на освобождённых земельных участках планируем выполнять различное благоустройство - обустройство спортивных площадок, асфальтирование дворовых проездов, установку опор освещения, – отметил заместитель мэра – глава Октябрьского округа Владимир Преловский.
Кроме этого, на территории округа продолжается снос аварийных домов. Расселение их жителей в более комфортные условия прошло ранее в рамках реализации муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы». С начала текущего года уже демонтировано 9 таких объектов.
Работа по сносу ветхого и аварийного жилья будет продолжена – на сегодня в Октябрьском округе ещё шесть таких многоквартирных домов находятся в стадии расселения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
143 гаража снесут в Иркутске
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