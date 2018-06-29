Искусствоведы и художники разных стран собрались в Бурятии

Эксперты обсуждали на конференции вопросы трансформации традиций в современном искусстве



В Национальном музее республики прошёл круглый стол «Современное искусство Бурятии» в рамках всероссийской научно-практической конференции «Научное наследие Инессы Соктоевой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства». Модераторами обсуждений стали Ирина Горлова, Александра Митлянская и Зандан Дугаров.



Искусствоведы, художники из разных регионов России и стран Монголии, Китая и Японии обсуждали на конференции вопросы трансформации традиций в современном искусстве, инновации.



Главной же темой здесь стала роль научного наследия Инессы Соктоевой в формировании бурятской, региональной и российской искусствоведческой науки.



Во второй день участников конференции лично поприветствовала искусствовед, почётный член Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств России и Бурятии Инесса Ильинична. Она с удовольствием прослушала доклады, побеседовала с гостями и пожелала всем творческих успехов и новых свершений.



Впереди у гостей третий день конференции, который продолжится уже в выездном формате на озере Байкал.



После всех мероприятий будет издан сборник статей, представленных во время конференции, сообщает пресс-служба музея.

