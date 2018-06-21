На Култуке закроют железнодорожный переезд

ВСЖД сообщила об ограничении движения через железнодорожный переезд в Култуке



27 июня на железнодорожном переезде, расположенном на автомагистрали А-333 в посёлке Култук (направление Култук-Монды) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей с 16:00 до 20:00 местного времени.



Для автомобилей высотой до 3,4 м рядом имеется альтернативный путь проезда.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



