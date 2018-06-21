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На Култуке закроют железнодорожный переезд

Общество, 
ВСЖД сообщила об ограничении движения через железнодорожный переезд в Култуке

27 июня на железнодорожном переезде, расположенном на автомагистрали А-333 в посёлке Култук (направление Култук-Монды) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей с 16:00 до 20:00 местного времени.

Для автомобилей высотой до 3,4 м рядом имеется альтернативный путь проезда.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

железнодорожные переезды
 
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