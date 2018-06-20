В Тугнуйском дацане также объявили сбор средств на ремонт одного из дуганов
В Тугнуйском дацане Мухоршибирского района 29 мая прошла интронизация нового ширээтэ ламы (настоятеля – прим. ред.) - им стал Вандан Будаев.
Приказ о назначении его ширээтэ ламой вышел за подписью XXIV Пандито Хамбо ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева от 29 апреля.
- Утвердить Будаева Вандана ламу ширээтэ ламой Тугнуйского дацана «Даши Чойнхорлин» с возложением обязанностей и прав по должности на основании решения хурала Тугнуйского дацана «Даши Чойнхорлин» от 29 января 2018 года, - говорится в документе.
На интронизации ширээтэ ламы присутствовали Дид Хамбо лама и ламы Буддийской традиционной Сангхи России.
Вандан Будаев до этого являлся ламой Жуд дугана Иволгинского дацана. Закончил полный курс обучения (8 лет) в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. После завершения являлся штатным ламой Иволгинского дацана.
Новый ширээтэ лама уже провёл много работ на территории дацана по благоустройству. Также здесь начата реконструкция Согчен дугана в связи с его аварийным состоянием.
- Предстоит большая работа по замене крыши, утеплению потолка, стен, возведению пристроя и много других работ, - отметили в самом храме.
Все желающие могут принять участие в сборе средств или приехать сюда и помочь священнослужителям с ремонтом, отмечают в пресс-службе Сангхи России.
Счета для денежных подношений указаны на странице Буддийской Сангхи России по ссылке - https://vk.com/public92531215?w=wall-92531215_2986
В Бурятии назначили нового настоятеля одного из дацанов
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