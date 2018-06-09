Для детей осуждённых в Улан-Удэ показали представление



Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ совместно с сотрудниками УФСИН России по Бурятии организовали культурный досуг для состоящих на учёте осуждённых женщин с отсрочкой отбывания наказания, имеющих несовершеннолетних детей.



Для женщин и их ребятишек в улан-удэнском центре культуры «Железнодорожник» показано театрализованное представление «Волшебная фабрика желаний».



Дети также приняли активное участие в конкурсах и играх, а также в лотерее с призами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

