Для детей осуждённых в Улан-Удэ показали представление

Ребятишки смогли принять участие в конкурсах, праздничной лотерее
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ совместно с сотрудниками УФСИН России по Бурятии организовали культурный досуг для состоящих на учёте осуждённых женщин с отсрочкой отбывания наказания, имеющих несовершеннолетних детей.
Для женщин и их ребятишек в улан-удэнском центре культуры «Железнодорожник» показано театрализованное представление «Волшебная фабрика желаний».
Дети также приняли активное участие в конкурсах и играх, а также в лотерее с призами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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