Сегодня откроется ёлка Октябрьского района Улан-Удэ



Сегодня, 25 декабря, в 17:30, в парке «Юбилейный» состоится открытие главной ёлки Октябрьского района. Здесь пришедших ждут дефиле Снежных королев, конкурс объёмных новогодних игрушек и проект «Хрустальная сказка».



Объёмные фигуры игрушек высотой от одного метра и выше, изготовленные из различных материалов. Необычный конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Направлен он на выявление и распространение положительного опыта в области новогоднего оформления районных объектов, дворов, зданий. Поступило на творческое состязание уже более 119 заявок.



Жюри и горожане оценят оригинальность замысла и аккуратность исполнения. Победителей определят в номинациях «Самая большая новогодняя игрушка», «Самая креативная (необычная) новогодняя игрушка», «Самая яркая (светящаяся, с иллюминацией) новогодняя игрушка» и «Самый массовый новогодний коллективный проект».



Ещё один конкурс пройдёт сегодня вечером здесь же. Состоится дефиле конкурсанток, по результатам которого будет выбрана «Снежная королева» Октябрьского района Улан-Удэ.



Также будут определены 7 победительниц в следующих номинациях:



- «Самая юная Снежная королева»;



- «Самая экстравагантная Снежная королева»;



- «Самая загадочная Снежная королева»;



- «Самая грациозная Снежная королева»;



- «Самая невероятная Снежная королева»;



- «Самая элегантная Снежная королева»;



- «Самый массовый коллективный проект».



Жюри будет оценивать оригинальность, креативность образа, эстетическую завершенность образа и представление образа на новогоднем дефиле, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

