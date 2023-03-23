На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток

Это позволит предпринимателям получать льготы и преференции
Специальный преференциальный режим – режим свободного порта Владивосток – может распространиться на Кяхтинский район Бурятии. Инициативу обсудили в фонде регионального развития республики на встрече с кяхтинскими предпринимателями.
- Сейчас мы работаем над созданием на территории Кяхтинского района специального преференциального режима – свободного порта Владивосток. Это позволит предпринимателям получать льготы и преференции. Сегодня на встрече с предпринимателями обсудили планы по развитию, кто-то из них хочет развиваться в сфере туризма, кто-то в сельском хозяйстве, у одной женщины есть планы построить бассейн, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.
Свободный порт Владивосток — территория с особыми нормами таможенного налогового и административного регулирования.
Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая столицу региона. В 2016 году он был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). В июле 2018 года режим свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.
Налоговые льготы для резидентов свободного порта:
• 7,6% - общий размер страховых взносов на 10 лет, при получении статуса резидента в течение 3-х лет после принятия закона;
• 5% - налог на прибыль (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный);
• 0% - налог на землю в течение 5 лет;
• 0% - налог на имущество в течение 5 лет и 0,5% последующие 5 лет;
• 10 дней - ускоренная процедура возмещения НДС.
Дополнительные преференции:
• Сокращённое время проведения контрольных проверок (не более 15 дней);
• Сокращённые сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства - менее 40 дней;
• Режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска;
• Упрощенный визовый режим - получение 8-дневной визы на границе;
• Беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для резидентов:
— Ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров;
— Вывоз товаров (оборудования);
— Ввоз иностранных товаров (оборудования).
• Государственная протекция - управляющая компания вправе подавать иски в защиту резидентов свободного порта.
На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток
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