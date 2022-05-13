К севу сельскохозяйственных культур приступили в Бурятии

План текущего года уже выполнен на 8,9%



Хозяйства 11 районов Бурятии приступили к севу сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, ячменя, картофеля, моркови и лука, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.



Весенние полевые работы идут в штатном режиме в Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Мухоршибирском и других районах.



На сегодня культуры посеяны на площади 10,6 тыс. гектаров или 8,9 % от плана текущего года. Из них зерновых культур посеяно: 9,4 тыс. га яровой пшеницы, 0,8 тыс. га ячменя, 130 га яровой ржи.



Кормовые культуры посеяны на площади 200 га, картофель – на 104 га.



Массовый выход сельхозтоваропроизводителей Бурятии на поля начнётся во второй половине мая.



