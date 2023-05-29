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Энергетиков в Улан-Удэ оштрафовали за низкое напряжение в сетях

Энергетиков в Улан-Удэ оштрафовали за низкое напряжение в сетях
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обязали сделать перерасчёт жителям целого ДНТ

Жители одного из улан-удэнских дачных товариществ (ДНТ) пожаловались в Госстройжилнадзор на АО «Читаэнергосбыт». Их не устраивало качество предоставления электроэнергии – напряжение в сетях было низким. Из-за этого люди с февраля не могли свободно пользоваться бытовыми приборами – те не работали как полагается. Но счета за свет им выставляли регулярно и начисляли такую же плату, как обычно.

В подобной ситуации оказалась и улан-удэнка, проживающая в 101 микрорайоне. Сотрудники ведомства провели проверку. В итоге на энергокомпанию составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь ей придётся выплатить сразу три штрафа и сделать потребителям перерасчёт.

В Госстройжилнадзоре пояснили: согласно правилам предоставления коммунальных услуг, напряжение электрического тока в сетях должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании. Никаких отклонений здесь не допускается.

В ДНТ уже проверили показатели качества электроэнергии на соответствие требованиям ГОСТа и разработали план мероприятий по строительству дополнительной линии электропередач (ЛЭП). В 101 микрорайоне перерасчёты продолжатся до тех пор, пока качество услуги не восстановят.

- Электросети нуждаются в регулярном контроле и профилактических работах. Следует своевременно принимать меры по исправлению технических недочётов, не дожидаясь жалоб и проверок, – подчеркнул зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

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