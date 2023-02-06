Стала известна самая популярная вакансия в Бурятии





Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии за последний год и выделила из них самые популярные в Бурятии.Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удалённая занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Бурятии.На первом месте оказалась вакансия геймера-тестировщика из Улан-Удэ с зарплатой до 100 тысяч рублей, предполагающая удалённый формат работы и доступная в том числе для соискателей с инвалидностью. Такое предложение набрало более 3000 (3082) откликов. Кандидату предстояло тестировать игры, добиваться топовых рейтингов, искать «баги», «читы» и другие игровые ошибки, а по результату отправлять инфо скриншотами и видео разработчикам.Около 1597 откликов соискателей из Бурятии набрало ещё одно предложение «на удалёнке». Им оказалась вакансия для специалиста входящих онлайн-заявок.- Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы, — комментирует руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.На первом месте в целом по стране оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска в Яндексе – на неё откликнулись 47,7 тысяч человек со всей России. Эта вакансия была открыта в Москве, однако благодаря удалённому формату будущий сотрудник имел возможность работать из любой точки, где есть стабильный интернет.Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 тысяч откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 тысяч. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.