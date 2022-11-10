В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»

8 ноября в Бурятии наградили победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Лауреатами и дипломантами конкурса стали 19 предприятий республики с 41 продукцией и услугами.
В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатами стали Улан-Удэнский авиационный завод с продукцией Многофункциональный вертолёт МИ-8АМТ и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение с продукцией медицинский защитный экран.
Лауреатами номинации «Продовольственные товары» стали «Бурятхлебпром» с (хлебобулочные изделия), «Бурятмяспром» (колбасные изделия), кондитерская фабрика «Амта» (конфеты) и ИП Кушеева Валентина Сабаевна (торты). Дипломантами: кондитерская фабрика «Амта», мясоперерабатывающая фабрика «Селенга» (колбасные изделия), ИП Аюшиев Абидо Дамбаевич (мясные полуфабрикаты) и ООО «Кооппроизводство» (пряничные изделия).
Победителем номинации «Услуги производственно-технического назначения» стала компания «Байкалтрэк», которая оказывает услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
Дипломантами и лауреатами номинации «Услуги для населения» стали: охранное агентство «Дозор», Бурятский республиканский педагогический колледж, БГСХА им. В.Р. Филиппова, оптика «Сэсэг», ООО «ДИАГРУПП» и «Поликлиника «Регион», сеть турагентств «ВЕЛЛ», а также индивидуальные предприниматели Шабакова С.И. (розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями, услуги по изготовлению корригирующих очков)
Почётного звания «Золотая сотня» удостоилась продукция Улан-Удэнского авиационного завода и «Бурятхлебпром». Почётный приз «Вкус качества» у продукции «Бурятхлебпром».
Также были отмечены лучшие работники предприятий: Улан-Удэнского авиационного завода, Бурятского республиканского педагогического колледжа и оптики «Сэсэг», им присуждены почётные знаки «За достижение в области качества».
- Продукция и услуги проходят всестороннюю экспертную оценку качества, экологичности, безопасности и охраны труда, материало- и энергоэффективности. В ходе работы конкурсной комиссии оцениваются отзывы потребителей и надзорных органов. Продовольственные товары проходят исследования на соответствие национальным стандартам, их дегустируют эксперты, - рассказал Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Все победители федерального этапа теперь могут в течение двух лет применять на маркировке логотип (знак) «100 лучших товаров России», сообщили в пресс-службе регионального правительства.