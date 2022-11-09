Экран защитный медицинский Приборостроительного объединения удостоен звания «100 лучших товаров России»













В этом году конкурс «100 лучших товаров России» проводится уже в 25-й раз, и поэтому получить награду, подтверждающую высокое качество продукции, в юбилейный год – особенно почётно.



- Поскольку изделие оценивалось независимыми экспертами, то победа в конкурсе — это показатель нашей добросовестной и ответственной работы. Этот конкурс доказывает, что продукция Объединения отвечает самым высоким стандартам качества, востребована и конкурентоспособна, - отметил Владимир Лучников, генеральный директор АО «У-У ППО». - Я от всей души поздравляю организаторов конкурса с юбилейной датой. Вы делаете огромную работу, направленную на поддержку российских товаропроизводителей. Содействуете повышению качества, культуры производства и продвижению отечественной продукции на рынке!



Комиссия оценивала конкурсантов по многим критериям, таким как конкурентоспособность, экологичность, безопасность, эстетичность и многое другое. В этом году конкурс «100 лучших товаров России» проводится уже в 25-й раз, и поэтому получить награду, подтверждающую высокое качество продукции, в юбилейный год – особенно почётно.- Поскольку изделие оценивалось независимыми экспертами, то победа в конкурсе — это показатель нашей добросовестной и ответственной работы. Этот конкурс доказывает, что продукция Объединения отвечает самым высоким стандартам качества, востребована и конкурентоспособна, - отметил Владимир Лучников, генеральный директор АО «У-У ППО». - Я от всей души поздравляю организаторов конкурса с юбилейной датой. Вы делаете огромную работу, направленную на поддержку российских товаропроизводителей. Содействуете повышению качества, культуры производства и продвижению отечественной продукции на рынке!Комиссия оценивала конкурсантов по многим критериям, таким как конкурентоспособность, экологичность, безопасность, эстетичность и многое другое.





















Церемония награждения лауреатов и дипломантов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» состоялась в здании Правительства Республики Бурятия. По итогам конкурса экран защитный медицинский Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) удостоен высокого звания «Лауреат».На конкурс был представлен экран защитный медицинский для лица. Это изделие разработано с целью противодействия COVID как средство индивидуальной защиты. Оно защищает слизистую оболочку глаз и органов дыхания: от попадания инородных тел, частиц влаги, брызг, вирусов и патогенов.Материал корпуса – медицинский пластик, не вызывает аллергию и раздражение на коже. Медики отмечают, что благодаря продуманной конструкции экран защитный производства «У-У ППО» удобен в использовании в том числе с очками, не запотевает при дыхании. Изделие выдерживает активную эксплуатацию и многократную обработку антисептиками. Общий вес экрана не более 150гр. Относится к категории медицинских изделий и имеет регистрационное удостоверение (РУ). АО «У-У ППО» единственное в республике и одно из немногих в России предприятие, выпускающие экраны защитные для лица с РУ.По итогам Федерального этапа 25-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022 года, продукция АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Экран защитный медицинский для лица ЭЗМ-2 удостоен звания «Лауреат».Кроме того, Программой «100 лучших товаров России» и Региональной комиссией по качеству начальнику производственного цеха АО «У-У ППО» Розе Черных присужден персональный Почетный знак «Отличник качества». Роза Рагатовна вот уже 35 лет трудится на Улан-Удэнском Приборостроительном объединении под ее руководством были освоены и поставлены на производство более десятка новых изделий. При освоении изделий Роза Черных внедряет не только технологию изготовления, но и добивается безусловного качества выпускаемой продукции. Данная награда присуждается лучшим работникам предприятия.