В Улан-Удэ ярмарка «Золотая осень» наторговала на 2 млн

Горожане купили 30 тонн овощей и ягод



На прошлых выходных в Улан-Удэ прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».



На пяти торговых площадках для горожан была представлена самая разнообразная продукция от 60 товаропроизводителей – овощи, орехи, мёд, ягоды, молочная продукция, рыбные деликатесы, дикоросы. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей, сообщили в мэрии.



Всего улан-удэнцы купили 30 тонн овощей и ягод.



Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня (0+). Они работают на трёх площадках:



- ТК «Центральный рынок»

- ТК «Фортуна»

- ТК «Крестьянский».



