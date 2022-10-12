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В Улан-Удэ ярмарка «Золотая осень» наторговала на 2 млн

В Улан-Удэ ярмарка «Золотая осень» наторговала на 2 млн
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Горожане купили 30 тонн овощей и ягод

На прошлых выходных в Улан-Удэ прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».

На пяти торговых площадках для горожан была представлена самая разнообразная продукция от 60 товаропроизводителей – овощи, орехи, мёд, ягоды, молочная продукция, рыбные деликатесы, дикоросы. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей, сообщили в мэрии.

Всего улан-удэнцы купили 30 тонн овощей и ягод.

Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня (0+). Они работают на трёх площадках:

- ТК «Центральный рынок»
- ТК «Фортуна»
- ТК «Крестьянский».

ярмарка

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