Горожане купили 30 тонн овощей и ягод
На прошлых выходных в Улан-Удэ прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».
На пяти торговых площадках для горожан была представлена самая разнообразная продукция от 60 товаропроизводителей – овощи, орехи, мёд, ягоды, молочная продукция, рыбные деликатесы, дикоросы. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей, сообщили в мэрии.
Всего улан-удэнцы купили 30 тонн овощей и ягод.
Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня (0+). Они работают на трёх площадках:
- ТК «Центральный рынок»
- ТК «Фортуна»
- ТК «Крестьянский».
В Улан-Удэ ярмарка «Золотая осень» наторговала на 2 млн
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