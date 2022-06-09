Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Бурятии и видит большие перспективы







С. Е.: - Для развития регионального бизнеса мы планируем плотную работу с Гарантийным фондом, Фондом регионального развития, с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палатой.



Несмотря на то, что мы открылись в декабре, с начала года уже провели несколько мероприятий на площадке нашего офиса, в том числе и с участием Торгово-промышленной палаты. Для предпринимателей оказался полезным формат «вопросов-ответов» к экспертам о существующих мерах поддержки бизнеса и услугах, которые мы предоставляем.









- Офис банка отличается от привычного, здесь нет типичных стоек, очередей и прочего. Наверняка посетители отмечают это, какие у них впечатления?



С.Е.: - У нас в регионе это первый офис формата phygital, где мы взяли лучшие практики от сочетания цифрового и физического опыта. Мы открываем такие офисы по всей стране, и видим их эффективность. С 2020 года мы запустили уже более 170 таких отделений. Мы видим позитивный отклик наших клиентов, а также интерес коллег по рынку – а это один и маркеров того, что мы делаем что-то важное. На открытие офиса даже пришли руководители других банков – они отметили цифровые технологии, которые мы внедрили на нашей площадке.



О. С.: Мне лично нравится, что в офисе создано единое современное пространство, без перегородок, кабинок, мониторов и проводов, где между сотрудником и клиентом сразу создается доверительная атмосфера, в которой клиент чувствует себя комфортно.



С.Е.: Если клиенту нужно решить сложный или конфиденциальный вопрос, в нашем офисе есть переговорные комнаты. Зайдя туда, клиент ощущает себя скорее в кафе или коворкинге, чем в отделении банка. Он может выпить чашку кофе или просто приятно провести время.



О.С.: Еще немного – и мы откроем в Улан-Удэ офис А-Клуба, это представительства для состоятельных клиентов. Там не просто можно выпить кофе, там даже есть профессиональный бариста. У клиентов есть отдельная касса, где они могут перевести деньги, инвестиционные консультанты подскажут, куда выгоднее вложить средства и оказать другие финансовые услуги. Я уверен, благосостояние жителей Улан-Удэ, в том числе и благодаря нашим программам, будет расти. И наши предложения тоже будут расширяться.









- Как вы помогаете развиваться молодежи в регионе? Какие дальнейшие перспективы в данном направлении?



С.Е.: В Бурятии мы активно работаем с молодежными организациями, помогаем организовать уроки финансовой грамотности. Один из таких проектов – «Навигатор».



О.С.: У нас есть масштабный общероссийский проект «Альфа-Шанс», в рамках которого мы помогаем развиваться талантливой молодежи. Мы отбираем лучших студентов по всей стране и выплачиваем 30 стипендий в год по 300 тысяч рублей. Победители могут тратить деньги на образование, на закупку оборудования, реализацию проекта или осуществление мечты. В нашей программе задействованы 16 крупнейших вузов страны. Мы гордимся этим проектом и дорожим им. Возможно, в дальнейшем мы включим в наш список вузы из Улан-Удэ.











О.С.: - Сейчас приоритетное направление определяет непростая экономическая ситуация. Наша главная задача – минимизировать возможные потери. Нынешний кризис нельзя сравнивать ни с кризисом 2004 года, ни даже с событиями 1998 года.



К счастью, Альфа-Банк подошёл к этому периоду с очень хорошими финансовыми показателями. Потери, безусловно, у нас будут, но мы надеемся, что этот кризис закончится, а мы будем ещё сильнее, как это бывало и раньше.



- С какими результатами банк закончил 2021 год, и на что планируете делать упор в 2022-м, учитывая общую повестку?



О.С.: В этом-то и вся ирония. Прошлый год был самым лучшим в истории банка, рекордным с точки зрения финансового результата и других достижений. Мы получили несчётное количество призов во всех категориях банковской деятельности: и международных, и российских. Альфа-Банк признан лучшим банком Восточной Европы, лучшим банком в России, лучшим инвестиционным банком России, лучшим в Private Banking – по версии авторитетных финансовых изданий.



Задачи на 2022 год ставятся без оглядки на результаты прошлого года. Мы делаем так, чтобы потери в этой сложной ситуации были минимальными, при этом сохранить качество и технологичность наших предложений и обслуживания клиентов.



- Сейчас приоритетное направление определяет непростая экономическая ситуация. Наша главная задача – минимизировать возможные потери. Нынешний кризис нельзя сравнивать ни с кризисом 2004 года, ни даже с событиями 1998 года.К счастью, Альфа-Банк подошёл к этому периоду с очень хорошими финансовыми показателями. Потери, безусловно, у нас будут, но мы надеемся, что этот кризис закончится, а мы будем ещё сильнее, как это бывало и раньше.В этом-то и вся ирония. Прошлый год был самым лучшим в истории банка, рекордным с точки зрения финансового результата и других достижений. Мы получили несчётное количество призов во всех категориях банковской деятельности: и международных, и российских. Альфа-Банк признан лучшим банком Восточной Европы, лучшим банком в России, лучшим инвестиционным банком России, лучшим в Private Banking – по версии авторитетных финансовых изданий.Задачи на 2022 год ставятся без оглядки на результаты прошлого года. Мы делаем так, чтобы потери в этой сложной ситуации были минимальными, при этом сохранить качество и технологичность наших предложений и обслуживания клиентов.



- Как чувствует себя Альфа-Банк в плане развития бизнеса в Бурятии?



С.Е.: Мы стартовали только с декабря, отработали полноценный первый квартал, а наш офис уже занял почетное первое место среди новых отделений, которые открылись в этот же период в других городах. Все это благодаря нашим стандартам качества и работе команды.



О.С.: - Это на самом деле очень хороший результат. В частном бизнесе конкуренция - это главное, что его подпитывает. Внутри банка острая конкуренция: есть внутренние рейтинги, где офисы соревнуются друг с другом, участвуют в конкурсах. И всего за четыре месяца офис в Улан-Удэ показал достойный результат на уровне всей страны.



С.Е.: - Говоря о перспективах, будем также продолжать работать и в розничном, и в корпоративном направлении. В розничном – по потребительному и ипотечному кредитованию, дебетовым, кредитным картам. Для обслуживания юридических лиц есть расчётные счета, удобное мобильное приложение для предпринимателей. Если говорить о мерах поддержки, то мы работаем как по нашим собственным программам, так и в рамках существующих госпрограмм.



Особенно приятно, что наши действующие клиенты рекомендуют нас своим друзьям и коллегам. Это дорогого стоит: когда ты понимаешь, что ты продаёшь высококлассный продукт и тебе ещё говорят за это «Спасибо». И ты мотивирован достигать максимального результата.



- Какие банковские продукты будут набирать популярность в этом году?



О.С.: - Мне кажется, что в гораздо большей степени будет развиваться инвестиционная активность на внутреннем рынке. Безусловно сохранится тренд на развитие мобильного и интернет-банка. Кредитование в целом не будет сдавать позиции, развитие ипотеки будет зависеть от различных факторов – от ставки ЦБ – до общей экономической ситуации.



- Будут ли регионы в этом плане успевать за столицей?



О.С.: - Как я говорил, у нас единая ДНК: что для регионов, что для Москвы. Безусловно, Москва – это большая часть российской экономики вообще, но в том числе и нашего – банковского – бизнеса. Но стандарты предоставления услуг точно такие же по всей стране. Поэтому с точки зрения набора услуг, технологий обслуживания в Альфа-Банке, регионы точно от Москвы отставать не будут. Этим, собственно, и продиктовано, что в Улан-Удэ мы построили такой же современный офис, какой открыли в Москве и в других регионах. Он ничем не отличается. Мы всегда рады нашим клиентам, в какой бы офис они ни пришли, и здесь у нас большие планы.



- Мне кажется, что в гораздо большей степени будет развиваться инвестиционная активность на внутреннем рынке. Безусловно сохранится тренд на развитие мобильного и интернет-банка. Кредитование в целом не будет сдавать позиции, развитие ипотеки будет зависеть от различных факторов – от ставки ЦБ – до общей экономической ситуации.- Как я говорил, у нас единая ДНК: что для регионов, что для Москвы. Безусловно, Москва – это большая часть российской экономики вообще, но в том числе и нашего – банковского – бизнеса. Но стандарты предоставления услуг точно такие же по всей стране. Поэтому с точки зрения набора услуг, технологий обслуживания в Альфа-Банке, регионы точно от Москвы отставать не будут. Этим, собственно, и продиктовано, что в Улан-Удэ мы построили такой же современный офис, какой открыли в Москве и в других регионах. Он ничем не отличается. Мы всегда рады нашим клиентам, в какой бы офис они ни пришли, и здесь у нас большие планы.

- Мы договорились с руководством региона о сотрудничестве с целью социально-экономического развития региона. Среди направлений взаимодействия, безусловно, кредитование бюджета, зарплатные и инвестиционные проекты, помощь во внедрении IT-технологий, в которых у Альфа-Банка большая экспертиза: это и цифровые каналы, и расчетные инструменты для распределенных бюджетных организаций. Еще одна важная задача – поддержка малого и среднего предпринимательства.Мы участвуем во всех государственных программах поддержки среднего, малого и микробизнеса. Представительство в Улан-Удэ открылось недавно, но там есть все предложения, доступные нашим клиентам по всей стране. Наше конкурентное преимущество по сравнению с другими банками – это оперативность и гибкость – за счёт сочетания современных технологий и финансового суперсервиса.Мы готовы рассматривать разноплановые проекты – и в области туризма, и в области космоса. Главный критерий – чтобы они приносили пользу региону и его жителям, а также были эффективными. Мы умеем работать со всеми, ведь основа нашего взаимодействия, ДНК нашей работы основана на философии Альфа-Банка, наших технологиях и истории. На этом базируется и наш финансовый суперсервис, который мы одинаково применяем во всех регионах.Для нас важны все клиенты, вне зависимости от возраста или достатка – на каждого есть свои предложения. У нас действительно может отличаться подход к подаче информации, это связано с релевантными каналами информации. Молодёжь более адаптивна к современным технологиям. На улице каждый второй, если не чаще, будет смотреть в свой гаджет – общаться, вызывать такси, заказывать еду. И мы хотим, чтобы люди также оперативно управлялись со своими банковскими потребностями. И даем для этого все инструменты.Безусловно, для пожилого человека использовать современные технологии часто более сложная задача. Это не означает, что нам нечего предложить и старшему поколению: мы постоянно сотрудничаем с пенсионными фондами, в рамках которых мы оказываем большое количество услуг.- В Бурятии мы подписали соглашение с Пенсионным фондом, и уже в ближайшее время пенсионеры смогут получать пенсии на карты Альфа-Банка и пользоваться нашими предложениями.- Я знаю достаточно пожилых людей, которые постоянно совершенствуют свои технологические навыки – им это необходимо и для работы, и в повседневной жизни.Более того, немало пенсионеров занимаются инвестициями. Они отлично разбираются в ценных бумагах. У них на смартфоне есть приложение «Альфа-Инвестиции», и они дополнительно развиваются в этом направлении.