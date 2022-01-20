Мясокомбинат в Агинском округе возобновит производство консервов

Открытие цеха запланировано на первый квартал этого года



В Забайкальском крае Агинский мясокомбинат в этом году планирует восстановить производство мясных консервов.



- В настоящее время на мясокомбинате произведён ремонт помещения для консервного производства. Закуплено и поставлено оборудование, выполнен монтаж приобретённой техники и на линии мясной консервации выпущена пробная партия продукции. При выходе на полную мощность предприятие сможет ежемесячно производить до 40 тысяч банок тушёнки, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.



Штатным расписанием предусмотрено создание 13 новых рабочих мест. Сегодня на Агинском мясокомбинате имеется вся необходимая инфраструктура: электричество, водоснабжение и канализация. Открытие консервного цеха запланировано в первом квартале этого года, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

