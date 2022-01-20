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Мясокомбинат в Агинском округе возобновит производство консервов

Мясокомбинат в Агинском округе возобновит производство консервов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Открытие цеха запланировано на первый квартал этого года

В Забайкальском крае Агинский мясокомбинат в этом году планирует восстановить производство мясных консервов.

- В настоящее время на мясокомбинате произведён ремонт помещения для консервного производства. Закуплено и поставлено оборудование, выполнен монтаж приобретённой техники и на линии мясной консервации выпущена пробная партия продукции. При выходе на полную мощность предприятие сможет ежемесячно производить до 40 тысяч банок тушёнки, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.

Штатным расписанием предусмотрено создание 13 новых рабочих мест. Сегодня на Агинском мясокомбинате имеется вся необходимая инфраструктура: электричество, водоснабжение и канализация. Открытие консервного цеха запланировано в первом квартале этого года, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.
Агинский Бурятский округ мясокомбинат консервы пищевая промышленность

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