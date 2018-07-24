В кафе «Чжун Хуа» в Улан-Удэ готовили из мяса без документов

Продукт привезли из Бразилии

Внеплановую выездную проверку провели в кафе «Чжун Хуа» в Улан-Удэ. В ходе неё выявили факт хранения и переработки 21,25 килограмма свинины без ветеринарных документов. Продукция, согласно маркировке на упаковке, произведена в Бразилии.Определить качество мяса не представляется возможным, и это является нарушением «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое состояние места его производства и позволяют идентифицировать подконтрольный продукт. Согласно российскому законодательству оформление ветеринарных сопроводительных документов должно осуществляться при производстве, перемещении продукции, а также при переходе права собственности на товар.В отношении должностного лица ООО «Чжун Хуа» возбуждено дело об административном правонарушении. Свинина оставлена на ответственное хранение, госинспектором выдано предписание о предоставлении ветеринарных сопроводительных документов в определённые законом сроки, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.