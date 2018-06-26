Займ был выдан под 730% годовых
В июне 2015 года жительница Кабанского района Бурятии получила в кредит 13 тысяч рублей в микрокредитной организации на 10 дней. Она должна была возвратить сумму займа и уплатить проценты исходя из ставки 2% в день или 730% годовых.
Но вовремя вернуть деньги женщине не удалось. Всего в погашение задолженности она заплатила 18,8 тысячи рублей. Микрокредитная организация обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности в 70 тысяч рублей, из которых 13 тысяч– сумма займа, 57 тысяч – проценты.
Задолженность исчислена, исходя из процентной ставки 2% в день за период со дня заключения договора микрозайма до обращения в суд.
Женщина против исковых требований возражала, поскольку по решению Верховного суда России, проценты по договору должны начисляться не за весь период, а на срок договора. С даты просрочки проценты должны начисляться по средневзвешенной процентной ставке.
Суд удовлетворил исковые требования частично. За 10 дней срока действия договора проценты рассчитали по ставке 2% в день (2,6 тысячи рублей). За остальные 748 дней - по средневзвешенной процентной ставке 19,53% (5196,05 рублей). Итого общая сумма задолженности с суммой кредита составила 20796,05 рублей.
- Так как ответчиком оплачено 18,8 тысячрублей, взысканию с неё подлежит 1996 рублей, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Микрозайм хотел отсудить у жительницы Бурятии грабительские проценты
Бизнес, Фото:
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