Микрозайм хотел отсудить у жительницы Бурятии грабительские проценты

Займ был выдан под 730% годовых



В июне 2015 года жительница Кабанского района Бурятии получила в кредит 13 тысяч рублей в микрокредитной организации на 10 дней. Она должна была возвратить сумму займа и уплатить проценты исходя из ставки 2% в день или 730% годовых.



Но вовремя вернуть деньги женщине не удалось. Всего в погашение задолженности она заплатила 18,8 тысячи рублей. Микрокредитная организация обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности в 70 тысяч рублей, из которых 13 тысяч– сумма займа, 57 тысяч – проценты.



Задолженность исчислена, исходя из процентной ставки 2% в день за период со дня заключения договора микрозайма до обращения в суд.



Женщина против исковых требований возражала, поскольку по решению Верховного суда России, проценты по договору должны начисляться не за весь период, а на срок договора. С даты просрочки проценты должны начисляться по средневзвешенной процентной ставке.



Суд удовлетворил исковые требования частично. За 10 дней срока действия договора проценты рассчитали по ставке 2% в день (2,6 тысячи рублей). За остальные 748 дней - по средневзвешенной процентной ставке 19,53% (5196,05 рублей). Итого общая сумма задолженности с суммой кредита составила 20796,05 рублей.



- Так как ответчиком оплачено 18,8 тысячрублей, взысканию с неё подлежит 1996 рублей, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

