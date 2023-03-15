В Улан-Удэ поймали девушку и трёх мужчин – закладчиков «скорости»







Все задержанные ранее не были знакомы друг с другом. О том, кто их «начальство», они также не знали. Будучи простыми закладчиками, стояли на самой низшей ступени преступной схемы. Указания им давали неизвестные вербовщики и кураторы через мессенджеры.



Всего у закладчиков изъяли более 87 граммов «синтетики» – как закладок с мест происшествий, подготовленных к распространению, так и уже реализованных наркопотребителям.













Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Трудоустроен один из фигурантов, отметили в МВД.



Возбуждено уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт синтетических наркотиков в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 20 лет.



К слову, сбыт наркотических средств в особо крупном размере может и вовсе повлечь пожизненное лишение свободы.

Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Трудоустроен один из фигурантов, отметили в МВД.Возбуждено уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт синтетических наркотиков в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 20 лет.К слову, сбыт наркотических средств в особо крупном размере может и вовсе повлечь пожизненное лишение свободы.

В Улан-Удэ задержали четырёх закладчиков – девушку и трёх мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. Установлена их причастность к 16 фактам распространения синтетических наркотиков.- Девушка и трое парней из Улан-Удэ и Иволгинского района ¬с октября 2021 по июнь 2022 года распространяли на территории столицы Бурятии наркотическое средство, известное как «скорость». Противоправную деятельность они начали вести после общения с незнакомцами, предлагавшими в соцсетях и мессенджерах возможность высокого заработка. «Работа», как выяснялось позднее, заключалась в получении бесконтактным способом и раскладке по тайникам мелкооптовых и розничных партий запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.