15 марта

14 марта

Популярное

В Улан-Удэ поймали девушку и трёх мужчин – закладчиков «скорости»

В Улан-Удэ поймали девушку и трёх мужчин – закладчиков «скорости»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Им грозит до 20 лет лишения свободы

В Улан-Удэ задержали четырёх закладчиков – девушку и трёх мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. Установлена их причастность к 16 фактам распространения синтетических наркотиков.

- Девушка и трое парней из Улан-Удэ и Иволгинского района ¬с октября 2021 по июнь 2022 года распространяли на территории столицы Бурятии наркотическое средство, известное как «скорость». Противоправную деятельность они начали вести после общения с незнакомцами, предлагавшими в соцсетях и мессенджерах возможность высокого заработка. «Работа», как выяснялось позднее, заключалась в получении бесконтактным способом и раскладке по тайникам мелкооптовых и розничных партий запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

 
Все задержанные ранее не были знакомы друг с другом. О том, кто их «начальство», они также не знали. Будучи простыми закладчиками, стояли на самой низшей ступени преступной схемы. Указания им давали неизвестные вербовщики и кураторы через мессенджеры.

Всего у закладчиков изъяли более 87 граммов «синтетики» – как закладок с мест происшествий, подготовленных к распространению, так и уже реализованных наркопотребителям.




Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Трудоустроен один из фигурантов, отметили в МВД. 

Возбуждено уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт синтетических наркотиков в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 20 лет.

К слову, сбыт наркотических средств в особо крупном размере может и вовсе повлечь пожизненное лишение свободы.
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на трассе перевернулась Honda
В Бурятии на трассе перевернулась Honda
Происшествия, 15.03.2023
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов
Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов
Происшествия, 15.03.2023
Сильнодействующие вещества он приобрёл в интернете
Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам
Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам
Происшествия, 15.03.2023
Собаки, по словам мужчины, не дают ему спать  
В Бурятии нашли возможных виновников гибели трёх человек
В Бурятии нашли возможных виновников гибели трёх человек
Происшествия, 15.03.2023
По предварительной версии, они погибли от суррогатного алкоголя
Покусанной собакой жительнице Бурятии выплатят 20 тысяч
Покусанной собакой жительнице Бурятии выплатят 20 тысяч
Происшествия, 15.03.2023
Женщина требовала через суд 100 тысяч рублей
В Иркутской области полицейские задержали дроппера
Происшествия, 15.03.2023
Пенсионерка, поверив телефонным аферистам, отдала 200 тысяч рублей
У жителя Бурятии конфисковали Nissan за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали Nissan за пьяную езду
Происшествия, 15.03.2023
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Бурятии потушили пожар в двухквартирном доме
В Бурятии потушили пожар в двухквартирном доме
Происшествия, 15.03.2023
Возгорание случилось из-за короткого замыкания 
На Байкале автомобиль с тремя людьми провалился под лёд
На Байкале автомобиль с тремя людьми провалился под лёд
Происшествия, 15.03.2023
Мужчины ждали помощи на крыше иномарки 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^