01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны

В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Мужчина прятал наркотики в металлическом баке

В Селенгинском районе Бурятии задержали 42-летнего работника фермы, расположенной в трёх километрах от села Загустай. На ферме полицейские нашли и изъяли в одной из стаек мешок с марихуаной, который мужчина прятал в металлическом баке.

Вес запрещённого вещества составил около шести килограммов.


- Он признался, что собрал коноплю в сентябре 2022 года на одном из полей района и планировал употребить. От освидетельствования злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по статье «Уклонение от прохождения диагностики в связи с употреблением наркотических веществ», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере». Ведётся следствие.





наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
Происшествия, 01.03.2023
Мужчина прятал наркотики в металлическом баке
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Происшествия, 01.03.2023
Из-за них дети даже боятся возвращаться домой

Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Происшествия, 01.03.2023
Чтобы получить выплату, владелице коров пришлось обратиться в суд
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
Происшествия, 01.03.2023
Охотники установили опасные металлические петли
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
Происшествия, 01.03.2023
Сумма ущерба составила около миллиона рублей
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
Происшествия, 01.03.2023
Пассажир получил перелом и травмы позвоночника 
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия, 01.03.2023
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
Происшествия, 01.03.2023
Вместе с ней незаконной добычей рыбы занимались ещё две дамы и мужчина
В Чите осудили злостного алиментщика
В Чите осудили злостного алиментщика
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^