В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны









- Он признался, что собрал коноплю в сентябре 2022 года на одном из полей района и планировал употребить. От освидетельствования злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по статье «Уклонение от прохождения диагностики в связи с употреблением наркотических веществ», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере». Ведётся следствие.









В Селенгинском районе Бурятии задержали 42-летнего работника фермы, расположенной в трёх километрах от села Загустай. На ферме полицейские нашли и изъяли в одной из стаек мешок с марихуаной, который мужчина прятал в металлическом баке.Вес запрещённого вещества составил около шести килограммов.