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Читинец избил больного дворника

Читинец избил больного дворника
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина обвиняется в покушении на убийство

37-летнему жителю Читы предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

По версии следствия, днём 20 января в Центральном районе Читы обвиняемый спровоцировал конфликт с 50-летним дворником. Он напал на него и нанёс множественные удары по голове и лицу мужчины, а когда тот упал, нанёс ещё несколько ударов.

- Инцидент увидел охранник находящейся рядом автопарковки, который пресёк преступные действия обвиняемого и вызвал скорую медицинскую помощь потерпевшему, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В рамках расследования следователи установили, что обвиняемый был знаком с потерпевшим и достоверно знал о его возрасте, а также об имеющемся у него тяжёлом заболевании.

Следователи задержали и допросили обвиняемого. В ближайшее время будет решён вопроса об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ход доследственной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Забайкальский край Чита покушение на убийство

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