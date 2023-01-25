Читинец избил больного дворника

Мужчина обвиняется в покушении на убийство
37-летнему жителю Читы предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений.
По версии следствия, днём 20 января в Центральном районе Читы обвиняемый спровоцировал конфликт с 50-летним дворником. Он напал на него и нанёс множественные удары по голове и лицу мужчины, а когда тот упал, нанёс ещё несколько ударов.
- Инцидент увидел охранник находящейся рядом автопарковки, который пресёк преступные действия обвиняемого и вызвал скорую медицинскую помощь потерпевшему, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В рамках расследования следователи установили, что обвиняемый был знаком с потерпевшим и достоверно знал о его возрасте, а также об имеющемся у него тяжёлом заболевании.
Следователи задержали и допросили обвиняемого. В ближайшее время будет решён вопроса об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ход доследственной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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Происшествия, Фото:
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