Телевизор нашли полицейские
В дежурную часть полиции в посёлке Карымское в Забайкальском крае поступило сообщение от вахтёра общежития о краже телевизора.
- Полицейские установили, что телевизор висел на стене в вестибюле общежития. В утреннее время вахтер услышала посторонние шумы в помещении и решила проверить его. Женщина увидела неизвестного молодого человека, который снял с кронштейна телевизор и направился с ним к выходу. Вахтёр безуспешно попыталась задержать злоумышленника, но ей не удалось, - рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства. Он во всем признался. Украденный телевизор он спрятал в нефункционирующем колодце теплотрассы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телевизор изъят.
Житель Забайкалья украл телевизор и спрятал его в колодце
Происшествия, Фото:
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