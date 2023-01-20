Житель Забайкалья украл телевизор и спрятал его в колодце

Телевизор нашли полицейские



В дежурную часть полиции в посёлке Карымское в Забайкальском крае поступило сообщение от вахтёра общежития о краже телевизора.



- Полицейские установили, что телевизор висел на стене в вестибюле общежития. В утреннее время вахтер услышала посторонние шумы в помещении и решила проверить его. Женщина увидела неизвестного молодого человека, который снял с кронштейна телевизор и направился с ним к выходу. Вахтёр безуспешно попыталась задержать злоумышленника, но ей не удалось, - рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства. Он во всем признался. Украденный телевизор он спрятал в нефункционирующем колодце теплотрассы.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телевизор изъят.



