20 января

19 января

Популярное

Житель Забайкалья украл телевизор и спрятал его в колодце

Житель Забайкалья украл телевизор и спрятал его в колодце
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телевизор нашли полицейские

В дежурную часть полиции в посёлке Карымское в Забайкальском крае поступило сообщение от вахтёра общежития о краже телевизора.

- Полицейские установили, что телевизор висел на стене в вестибюле общежития. В утреннее время вахтер услышала посторонние шумы в помещении и решила проверить его. Женщина увидела неизвестного молодого человека, который снял с кронштейна телевизор и направился с ним к выходу. Вахтёр безуспешно попыталась задержать злоумышленника, но ей не удалось, - рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства. Он во всем признался. Украденный телевизор он спрятал в нефункционирующем колодце теплотрассы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телевизор изъят.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Напавшая на полицейских улан-удэнка требует «главу МИД СССР»
Напавшая на полицейских улан-удэнка требует «главу МИД СССР»
Происшествия, 20.01.2023
Агрессивная пенсионерка пинала полицейских в дежурной части
В Иркутской области адвоката-афериста отправили за решётку
Происшествия, 20.01.2023
Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать
В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй
В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй
Происшествия, 20.01.2023
Машину остановили из-за того, что водитель не был пристёгнут
Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины
Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины
Происшествия, 20.01.2023
Они совершили кражу, пока работница спала за барной стойкой
В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
Происшествия, 20.01.2023
Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен
Улан-удэнец, одевшись во всё чёрное, грабил магазины
Улан-удэнец, одевшись во всё чёрное, грабил магазины
Происшествия, 20.01.2023
Преступления произошли в 100-х кварталах
В Иркутске ищут водителя, снёсшего ограждение
Происшествия, 20.01.2023
Водителя призывают самому заявить о себе  
В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов
В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов
Происшествия, 20.01.2023
Трамваи простаивали более получаса 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^