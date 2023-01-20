Напавшая на полицейских улан-удэнка требует «главу МИД СССР»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Агрессивная пенсионерка пинала полицейских в дежурной части



В Улан-Удэ завершили следственные действия по уголовному делу в отношении пенсионерки, напавшей на нескольких полицейских в отделе.



Инцидент произошёл 11 ноября 2022 года. По данным следствия, в тот день пожилая женщина пришла в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ. Не стесняясь посетителей, она начала беспричинно оскорблять дежурных сотрудников полиции. Тогда к агрессивной женщине вышел начальник дежурной части.



- Вместо диалога она продолжила оскорблять полицейских, не реагируя на предупреждения об ответственности за свои действия. После этого при составлении административного протокола она нанесла троим сотрудникам, среди которых находилась и девушка, участвовавшая в личном досмотре, множество ударов ногами по ногам. Спустя некоторое время в ходе дальнейших процессуальных действий по административному делу обвиняемая, продолжая вести себя агрессивно и неадекватно, повторно нанесла удары ногами четырём полицейским. Всё произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Пинки не принесли полицейским серьёзных травм. «Однако общественная опасность действий женщины заключалась в посягательстве на служебную деятельность полицейских, препятствовала нормальному исполнению возложенных на них обязанностей», - отмечает следствие.



На пенсионерку возбудили уголовные дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи».



После возбуждения дел обвиняемая скрывалась от следствия. В итоге в отношении неё была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



При производстве по уголовному делу женщина требует вызвать для неё «министра иностранных дел Советского Союза» и продолжает выражать негативное отношение к следствию.



Обвиняемая причисляет себя к радикально настроенному движению, участники которого отрицают существование Российской Федерации, отказываются от основных публичных обязательств, продолжают использовать советские паспорта и не признают решения российских органов государственной власти и судов. Ряд организаций такого движения признан Министерством юстиции Российской Федерации экстремистскими.



Производство следственных действий по уголовному делу завершено. Собрана полная доказательственная база, включая видеозаписи с камер наблюдения в отделе полиции. В ближайшее время будет сформировано обвинительное заключение, после чего пенсионерка предстанет перед судом.



