В селе в Бурятии без тепла в сильные морозы осталось более 40 человек

Там произошла серьёзная коммунальная авария



Отопление в дома пообещали вернуть через несколько часов. «Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – до 15:00», – сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.





В селе сегодня достаточно холодно. В восемь утра температура воздуха опустилась до -26 градусов.





К устранению последствий аварии привлекли бригаду муниципального предприятия «Исток» из пяти человек. Задействовать пришлось три единицы техники. В населённом пункте должны заменить трубу длиной в 12 метров.