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В селе в Бурятии без тепла в сильные морозы осталось более 40 человек

В селе в Бурятии без тепла в сильные морозы осталось более 40 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там произошла серьёзная коммунальная авария

В пятницу, 20 января, на улице 4 квартал в селе Кабанск в Бурятии случился прорыв на теплотрассе. В итоге без тепла остались семь двухквартирных домов, в которых проживают 42 человека, включая 8 детей.
 
К устранению последствий аварии привлекли бригаду муниципального предприятия «Исток» из пяти человек. Задействовать пришлось три единицы техники. В населённом пункте должны заменить трубу длиной в 12 метров.
 
Отопление в дома пообещали вернуть через несколько часов. «Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – до 15:00», – сообщили  в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. 

В селе сегодня достаточно холодно. В восемь утра температура воздуха опустилась до -26 градусов.

коммунальная авария отопление

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