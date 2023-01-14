В Забайкалье экс-полицейский предстанет перед судом за ДТП

Автомобилист сбил на «зебре» женщину
Следователи четвёртого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Краснокаменска, бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По версии следствия, в ночь на 20 августа 2022 года обвиняемый в городе Краснокаменске, управляя автомобилем Toyota Corolla Filder, допустив преступное легкомыслие, не уступил дорогу 50-летней женщине, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на женщину. Она получила перелом ноги.
В момент совершения преступления обвиняемый занимал должность сотрудника полиции. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, - сообщили в пресс-службе Следкома.
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Происшествия, Фото:
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