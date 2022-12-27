Наказание отсрочили из-за того, что у женщины маленький ребёнок
33-летняя жительница Братска, устроившая ДТП, в котором пострадал человек, предстала перед судом. Суд квалифицировал её действия по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Автоавария случилась вечером в июне. Женщина села за руль пьяной и, двигаясь по жилому району Гидростроитель, съехала с дороги. В результате пассажир получил тяжёлые травмы.
Суд приговорил женщину к трём годам в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года. Отбывание назначенного наказания отсрочено до наступления 14-летнего возраста ребёнка осуждённой женщины.
Приговор в законную силу не вступил.
В Братске виновнице ДТП дали три года колонии
Происшествия, Фото:
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