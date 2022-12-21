«Скоро начнёт»: В Бурятии сельчане боятся зимнего потопа

Однако местные власти уверяют, что им пока ничего не грозит





Жители села Читкан в Баргузинском районе Бурятии бьют тревогу. Рядом с населённым пунктом образовалась огромная наледь. Теперь люди боятся потопа.- У нас в Читкане проблема с наледью. Скоро начнёт топить. Глава что-то делает, но толку нет, – беспокоятся сельчане.Главный специалист по ГО и ЧС района Оксана Шаликова сообщила, что на место уже выезжала рабочая группа из районной администрации, главный специалист сектора по ГО и ЧС, начальник единой дежурно-диспетчерской службы и глава сельского поселения «Читканское».- Сейчас угрозы подтопления населения и придомовых территорий нет, – заверила Оксана Шаликова.Сельскому главе дали поручение держать ситуацию на контроле и проводить ежедневный мониторинг. Власти вместе с местными жителями проводят работы по устранению наледи – чистят канаву и выдалбливают прорубь для спуска воды, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».